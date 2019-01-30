Valbuena'ya Nantes kancası

FENERBAHÇE ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Valbuena için Nantes Kulübü’nin devreye girdiği öğrenildi. Fransız basınında Başkan Waldemar Kita’nın bu transferi kalan kısa sürede bitirebilmek için bizzat devrede olduğu bilgisi verildi. Fransız futbolcu ile Yunan ekibi Olympiakos’un da ilgilendiği ve kadrosuna katmak için zemin yokladığı kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçeli Uygar Mert, İstanbulspor’a 3.5 yıllık imza attı.