Valbuena'ya Yunanistan'dan talip var
Fenerbahçe'de performansı sürekli tartışılan Mathieu Valbuena'ya talip çıktı.
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Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana tartışma konusu olan Mathieu Valbuena'ya talip çıktı.
Ersun Yanal'ın gelişinin ardından yeniden gözden düşen Mathieu Valbuena ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi...
Yunan basınına göre Olympiakos, Fransız yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Valbuena'nın şu an aldığı maaşın karşılanması halinde teklifi kabul edeceği öne sürülüyor..
Fenerbahçe yönetiminin, istediği transferleri yapması ve takımı güçlendirmesi halinde Mathieu Valbuena'nın transferine izin verebileceği belirtildi.
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