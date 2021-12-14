İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3227
  • EURO
    16,2196
  • ALTIN
    820.949
  • BIST100
    2148.43
Spor

Valencia - Bursaspor maçı ertelendi

Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu maçı İspanyol temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

AA14 Aralık 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:50
ABONE OL

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın oynanması planlanan Valencia Basket-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanyol temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7. hafta maçının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, maçın tarihinin yeniden planlanması için iki takımla görüşüleceği ve en iyi seçeneklerin değerlendirileceği belirtildi.

Altıncı hafta maçlarının ardından Valencia Basket 4, Frutti Extra Bursaspor ise 9. sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.