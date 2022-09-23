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Spor

Valencia, Fabri'yi transfer listesine aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın kaleci aradığı ve geçmişte Beşiktaş'ın da formasını giyen file bekçisi Fabri'yi listesine aldığı iddia edildi.

23 Eylül 2022 Cuma 23:23 - Güncelleme:
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La Liga'ya pek istediği gibi başlayamayan milli futbolcumuz Cenk Özkaçar'ın da formasını giydiği Valencia kalecileri Jaume Domenech'in sakatlığı nedeniyle bir arayışa geçti. Suudi ekibi Al Raed'den ayrılan 34 yaşındaki İspanyol eldiven Iago Herrerin'i idmanlara çıkartan Valencia henüz tecrübeli kaleci için kararını veremedi.

TEKLİFLERİ BEKLİYORLAR

Superdeporte'nin iddiasına göre; milli arayı da fırsat bilen İspanyollar iki alternatif daha belirledi. Biri Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fabri, diğeri ise 35 yaşındaki İspanyol Javi Jimenez... İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.

TEKLİFLERİ BEKLİYORLAR

Superdeporte'nin iddiasına göre; milli arayı da fırsat bilen İspanyollar iki alternatif daha belirledi. Biri Beşiktaş 'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fabri, diğeri ise 35 yaşındaki İspanyol Javi Jimenez... İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.

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