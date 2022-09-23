Valencia, Fabri'yi transfer listesine aldı

La Liga'ya pek istediği gibi başlayamayan milli futbolcumuz Cenk Özkaçar'ın da formasını giydiği Valencia kalecileri Jaume Domenech'in sakatlığı nedeniyle bir arayışa geçti. Suudi ekibi Al Raed'den ayrılan 34 yaşındaki İspanyol eldiven Iago Herrerin'i idmanlara çıkartan Valencia henüz tecrübeli kaleci için kararını veremedi.

TEKLİFLERİ BEKLİYORLAR



Superdeporte'nin iddiasına göre; milli arayı da fırsat bilen İspanyollar iki alternatif daha belirledi. Biri Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fabri, diğeri ise 35 yaşındaki İspanyol Javi Jimenez... İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.

TEKLİFLERİ BEKLİYORLAR



Superdeporte'nin iddiasına göre; milli arayı da fırsat bilen İspanyollar iki alternatif daha belirledi. Biri Beşiktaş 'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fabri, diğeri ise 35 yaşındaki İspanyol Javi Jimenez... İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.