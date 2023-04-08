Valentin Eysseric: Sonunda ihtiyacımız olan 3 puanı aldık

Kasımpaşalı futbolcu Valentin Eysseric, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Valentin Eysseric yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan 3 puan aldık. Lig sıralamasında hala istediğimiz durumda değiliz. Ama yeni hocamızla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Ayrıca, "Trabzonspor'un karmaşık bir dönemden geçtiğini biliyorduk. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Kulüp için çok kritik bir maçtı. Biz de karşılaşmada Ümraniyespor maçından daha iyi bir oyun ortaya koyduk. İyi bir oyun sonunda ihtiyacımız olan 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.