Valentin Rosier, derbide ilk 11'de başladı

Beşiktaş'ta 7 maç sonra Ümraniyespor maçında 11'de görev alan Valentin Rosier, derbide de formasını bırakmadı.

Siyah-beyazlı oyuncu savunmanın sağında görev yaparken, Ümraniyespor karşılaşmasında hasta olduğu için forma giyemeyen Onur Bulut, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

ŞAMPİYON VOLEYBOLCULAR ALKIŞLANDI



Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabını şampiyon tamamlayarak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı.

Karşılaşma öncesinde kupayla taraftarın önüne çıkan siyah-beyazlılar, taraftarlarının alkışları eşliğinde tribünleri selamladı.