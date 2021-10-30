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Spor

Valentin Rosier: Galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:55
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Beşiktaşlı Valentin Rosier, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele ile ilgili konuşan Valentin Rosier "İlk yarıda kötü oynadık. Orta sahada çok top kaybettik. İkinci yarda durumu toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bu maçta galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık. Taraftarımız için savaşmalıyız ve bu durumun altından kalkmalıyız." dedi.

Valentin Rosier ayrıca "Net bir pozisyonumuz yok. Antrenmanlarda daha fazla çalışmalıyız. Bunu toparlayabiliriz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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