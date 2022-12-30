Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier için İtalyan kulübü Udinese'nin devrede olduğu öğrenildi.

UDINESE, ROSIER İÇİN GELİYOR

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibinin 26 yaşındaki oyuncu için kısa sürede görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Haberde Rosier'in özelliklerine değinilirken dörtlü savunmanın sağında ve beşli orta sahada da görev yapabildiği ifade edildi. Udinese'nin ödemeyi planladığı bonservis rakamına ise değinilmedi.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rosier Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynadıktan sonra 4.6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Sporting kulübünden transfer edilmişti. Rosier'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.