İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1295
  • EURO
    32,7807
  • ALTIN
    1958.04
  • BIST100
    8030.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu
Spor

Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu

Nice ile anlaşmaya varan Beşiktaş'lı futbolcu Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve resmi imza için Fransa'ya hareket etti.

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Valentin Rosier imza için Fransa'ya uçtu
ABONE OL

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.

3 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş'tan Nice'e kiralık olarak transfer olması beklenen Rosier için yaklaşık 3 milyon euro bonservis civarında satın alma opsiyonunun bulunacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.