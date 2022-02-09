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Spor

Valentin Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiği ve tedbir amacıyla maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:32
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Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.

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