İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valentin Rosier'e komşudan sürpriz talip
Spor

Valentin Rosier'e komşudan sürpriz talip

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Valentin Rosier'e, Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sabah24 Aralık 2023 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Valentin Rosier'e komşudan sürpriz talip
ABONE OL

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini aldığı Rosier ile yollar ayrılmak üzere.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in, Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.