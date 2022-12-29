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Spor

Valentin Rosier'e Udinese kancası

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier ile ilgilendiği iddia edildi.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
Valentin Rosier'e Udinese kancası
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Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier için Serie A ekibi Udinese devrede.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin 26 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ve kısa süre içerisinde Beşiktaş'la müzakerelere başlayabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ 4.8 MİLYON ÖDEDİ

Rosier'in özelliklerine de değinilirken, Fransız futbolcunun 4'lü savunmanın sağ bekinde ve 5'li orta sahada forma giyebildiği kaydedildi.

Öte yandan Udinese'nin, bu transfer için düşündüğü bonservis rakamlarına ise yer verilmedi.

Beşiktaş, Valentin Rosier'i takımda kiralık olarak bir sezon forma giydikten sonra Sporting'ten 4.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon 13 maça çıkan Rosier, 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Rosier'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

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