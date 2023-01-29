Valentin Rosier'in cezası 1 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre PFDK'nin verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, siyah-beyazlı futbolcunun cezasının 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.

VALENTIN ROSIER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 19 resmi karşılaşmada forma giyen Valentin Rosier, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.