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Spor

Valentin Rosier'in kaderi belli oldu

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier gelecek sezon siyah beyazlılarda forma giymeye devam edecek. Kartal, sağ bek planlamasında Rosier ve Onur Bulut'la yoluna devam etmek istiyor.

Fanatik12 Haziran 2023 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Valentin Rosier'in kaderi belli oldu
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Beşiktaş'ta gözler, yeni transfer planlamasına çevrildi.

İsmi Beşiktaş'tan ayrılabilecek oyuncular arasında anılan Valentin Rosier'e de İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şenol Güneş'in göreve geldiği ilk haftalarda formayı ara transferde takıma katılan Onur Bulut'a kaptıran Rosier, Şenol Güneş'in gözüne yeniden girerek ilk 11'e dönmeyi başardı.

KALIYOR

Valentin Rosier için yüksek bir teklif gelmemesi durumunda, Beşiktaş'ın yeni sezonda sağ bek mevkisinde yoluna Valentin Rosier ve Onur Bulut rotasyonuyla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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