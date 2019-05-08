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Valentine Ozornwafor, Galatasaray için Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın ilgilendiği Valentine Ozornwafor, sarı kırmızılılarla anlaşmak üzere Türkiye'ye geldi.

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Galatasaray'da şampiyonluk mücadelesi devam ederken bir yandan da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların genç futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaştığı ve futbolcunun Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Nijeryalı stoper için Galatasaray'ın 300 bin dolar ödeyeceği belirtildi. 

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları için Valentine Ozornwafor ismi gündeme gelmişti. Nijeryalı 19 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, genç futbolcu anlaşmayı resmileştirmek için Türkiye'ye geldi. 

(Futbol Arena)

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