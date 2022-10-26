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Spor

Valerian Ismael, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi resmen sona erdi. Fransız teknik adam, bugün Nevzat Demir tesislerine gelerek takımla vedalaştı.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
Valerian Ismael, Beşiktaş'a veda etti
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Teknik Direktör Valerian Ismael tesislere gelerek takımla vedalaştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışması sonrası üç grup halinde oynanan dar alanda çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Teknik Direktör Valerian Ismael, antrenmana gelerek oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaştı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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