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Spor

Valerien Ismael: 3 Türk kuralı, takımların üst düzey performans göstermesini engelliyor

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2022 Salı 00:30 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.

Siyah-beyazlıların teknik patronu, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihe bakıldığında, çok şanlı bir zafere imza atılmış." dedi.

Oyunla ilgili konuşan Valerien Ismael, "Özgüvenimiz artıyor. Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı. Dele Alli iyiydi. Haftaya daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Esksiklerle ilgili açıklama yapan Ismael, "Sakatlar dönecek. Josef iyi yolda, 10 güne ihtiyacı olabilir. Ghezzal'ı takip ediyoruz, süreç yavaş ilerledi." şeklinde konuştu.

Yabancı sınırını eleştiren Valerien Ismael, "3 Türk kuralı, takımların üst düzey performans göstermesini engelliyor." dedi.

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