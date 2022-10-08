Beşiktaş'a, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile oynadığı maçın ardından kötü bir haber geldi. Karşılaşmada sakatlanarak yerini Emrecan Uzunhan'a bırakan Romain Saiss'in Trabzonspor maçında forma giyme ihtimali çok düşük gözüküyor.

Siyah-beyazlılarda, bu mücadelede sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Romain Saiss gelecek haftaki Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu, Saiss için, "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek." dedi.

Giresunspor maçının 13. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlık geçiren Saiss, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı.