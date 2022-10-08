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Spor

Valerien Ismael açıkladı! Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber

Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber Romain Saiss'ten geldi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss'in büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

8 Ekim 2022 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Valerien Ismael açıkladı! Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber
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Beşiktaş'a, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile oynadığı maçın ardından kötü bir haber geldi. Karşılaşmada sakatlanarak yerini Emrecan Uzunhan'a bırakan Romain Saiss'in Trabzonspor maçında forma giyme ihtimali çok düşük gözüküyor.

Siyah-beyazlılarda, bu mücadelede sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Romain Saiss gelecek haftaki Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu, Saiss için, "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek." dedi.

Giresunspor maçının 13. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlık geçiren Saiss, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı.

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