Valerien Ismael: Başakşehir'e gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Medipol Başiakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in gol yememesinin hatırlatılması üzerine Ismael, "Başakşehir gol yemedi ama gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır." açıklamasını yaptı.

İstedikleri isimleri aldıklarını söyleyen Valerien Ismael, "Transferde istediklerimizi yaptık. Şimdi takımda herkesi aynı noktaya getirmek." ifadelerini kullandı.

Taraftarların pazartesi olmasına rağmen tribünleri doldurduğunun hatırlatılması üzerine Fransız teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak, gücü hissetmek önemli. Bu iç saha gücü, oyunu değiştirebilecek bir şey." dedi.

Valerien Ismael son olarak, "Okullar açıldı, herkes mutludur. Minik Beşiktaşlılara da iyi seneler diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.