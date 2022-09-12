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Spor

Valerien Ismael: Başakşehir'e gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Medipol Başiakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in gol yememesinin hatırlatılması üzerine Ismael, "Başakşehir gol yemedi ama gol atacak bir takım varsa, o da Beşiktaş'tır." açıklamasını yaptı.

İstedikleri isimleri aldıklarını söyleyen Valerien Ismael, "Transferde istediklerimizi yaptık. Şimdi takımda herkesi aynı noktaya getirmek." ifadelerini kullandı.

Taraftarların pazartesi olmasına rağmen tribünleri doldurduğunun hatırlatılması üzerine Fransız teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak, gücü hissetmek önemli. Bu iç saha gücü, oyunu değiştirebilecek bir şey." dedi.

Valerien Ismael son olarak, "Okullar açıldı, herkes mutludur. Minik Beşiktaşlılara da iyi seneler diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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