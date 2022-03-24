Valerien Ismael, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş ile anlaşan ve işin resmiyete dökülmesi için sadece ıslak imzası beklenen Fransız teknik adam Valerian İsmael, gelir gelmez ayağının tozuyla lider Trabzonspor ile oynanacak maçın taktiği üzerinde çalışacak.

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adam, bu gece 23:30'da İstanbul'da olacak.

Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail'in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.

TESİSLERİ GEZECEK

3-4-3 sistemini seven ve futbolculara yaptırdığı ağır idmanlarla tanınan tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçında bu sistemi sahaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belli değil. Beşiktaş'ın, Rize deplasmanında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta üçlü savunma oynadığını bilen İsmael'in, kadrodaki sakatlık ve form durumuna göre Trabzonspor deplasmanındaki sistemini belirleyeceği ifade edildi.