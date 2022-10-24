Valerien Ismael: Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamaları gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

"ŞOK EDİCİ BİR DURUM"

"Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor."

"KABUL EDİLEMEZ!"

"Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende."

"BEN GEREKENİ YAPIYORUM"

"Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumlulğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı."

"KAYBETMEYİ BEKLEMİYORDUK"

"Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk."