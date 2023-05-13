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Spor

Valerien Ismael, Beşiktaş'tan eski futbolcusunu istiyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Watford'u çalıştırmaya başlayan Valerien Ismael'in Beşiktaş'tan eski öğrencisini istediği öğrenildi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Valerien Ismael, Beşiktaş'tan eski futbolcusunu istiyor
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Watford'un başına geçen Valerien Ismael, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Nathan Redmond'a kancayı taktığı gündeme geldi.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, gelecek sezon için planlamalara başladı.

Ekibiyle birlikte takımı adına eksikleri tespit etmek için kolları sıvayan Fransız çalıştırıcının, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Nathan Redmond'a kancayı taktığı gündeme geldi. Siyah- Beyazlılar'da görev yaptığı dönemde Redmond'u Beşiktaş'a aldıran Ismael'in, oynatmak istediği sistemde İngiliz yıldızı düşündüğü ve futbolcunun durumunu yakın takip ettiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Bu sezon 27 maçta görev alan ve 6 gol 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Redmond son kararını Beşiktaş ile masaya oturduktan sonra verecek.

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