Valerien Ismael: Kabul edilemez!

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde 3-2 kazandıkları Ankaragücü galibiyeti sonrasında konuştu.

Ismael maç sonunda; "Takımımı tebrik ediyorum. Zemin çok kötüydü. Maçın geneli savaş içinde geçti. Büyük takım olmak, böyle maçları kazanmak için çok önemli." sözlerini sarf etti.

Teknik adam açıklamasının devamında; "Duygular yoğundu. Ben Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi, futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Kendi oyuncusunu korumak istiyordu. Kabul edilemez bir kırmızı karttı." dedi.