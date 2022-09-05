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Spor

Valerien Ismael: Kabul edilemez!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Eylül 2022 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
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Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde 3-2 kazandıkları Ankaragücü galibiyeti sonrasında konuştu.

Ismael maç sonunda; "Takımımı tebrik ediyorum. Zemin çok kötüydü. Maçın geneli savaş içinde geçti. Büyük takım olmak, böyle maçları kazanmak için çok önemli." sözlerini sarf etti.

Teknik adam açıklamasının devamında; "Duygular yoğundu. Ben Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi, futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Kendi oyuncusunu korumak istiyordu. Kabul edilemez bir kırmızı karttı." dedi.

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