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Spor

Valerien Ismael: Takımımdan bu oyunu görmek istedim

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Nisan 2022 Pazar 23:24 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 23:24
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a karşılaşmasının ardından konuştu.

İlk maçın ardından görüşlerini aktaran Valerine Ismael, "Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız. İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. Yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Daha iyi olacak." dedi.

Kenarda heyecanlı ve agresif olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Fransız teknik adam, "Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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