Valerien Ismael'den 6 futbolcu için son karar

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda kadro da şekillenmeye başladı. Fransız çalıştırıcı, 6 futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; hazırlık karşılaşmalarında herkese forma şansı veren Fransız çalıştırıcı kadroyu kafasında kuruyor. Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1 yenerken Viktoria Plzen'le ise 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar kamptaki 3. maçında da yarın Mainz'a rakip olacak. Kartal'ın iki maçından akılda kalanlar ise şu şekilde öne çıktı:

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GHEZZAL İÇİN YER ARIYOR

Ismael iki maçta da 11'de başlatmadığı Ghezzal'a saha içinde yer arıyor. Son iki sezonda olduğu gibi kanatta oynamayacak. 10 numara oynamaya daha yakın.

WELINTON'U KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Welinton'u hiç düşünmüyor. Brezilyalı stoperin gönderilmesi gündemde. Hatta bu bölge için transfer çalışmaları sürüyor.

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KENAN KARAMAN'IN ŞANSI DÜŞÜK

Kenan Karaman da forvet rotasyonunda gerilerde. Ön tarafta forma bulması şansı hemen hemen yok.

ATIBA 11'DE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Uzun yıllardır Beşiktaş'ta forma giyen Atiba'yı Ismael 11'de kesinlikle düşünmüyor. Hatta pek çok maçta kendisini maç kadrosuna da almayabilir.

BOYD BİR ADIM ÖNDE

Takımdan ayrılma ihtimali yüksek olarak gösterilen Tyler Boyd şu anda Kevin N'Kodou'nun bir adım önünde. Forma şansı daha yüksek.

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SAMPDORIA MAÇININ ÖNEMİ

Öte yandan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in hedef maçı 30 Temmuz'da Vodafone Park'ta oynanacak Sampdoria karşılaşması. Fransız teknik adama göre bu karşılaşma sezon öncesi için test sınavı olacak.

SON DURUMU GÖRECEK

O karşılaşmada ideal kadroyu sahaya sürecek olan Fransız hoca, bir hafta sonra başlayacak lig öncesinde oyuncularının son durumunu en iyi şekilde görecek.