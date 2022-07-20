Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap yurt dışı kampı için İspanya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

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SERDAR SAATÇI KADROYA ALINMADI

Teknik direktör Valerien Ismael, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'yı İspanya kampının kadrosuna almadı. Genç stoper dün bir açıklama yapmış ve özür dilemişti.

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7 GENÇ FUTBOLCUYA KESİK

Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Josef De Souza'nın yanı sıra, Avusturya kampında yer alan Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Abdullah Aydın ve Semih Kılıçsoy İspanya'ya götürülmedi.