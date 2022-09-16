Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında Masuaku'nun rakibine yaptığı hareketten sonra hakemin faul kararı vermesine sert tepki gösterdi.

Ismael'in tepkisini bir süre sürdürmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, saha kenarına gelip Valerien Ismael'e sarı kart gösterdi. Ismael, bu karara alkışlı tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görüp oyundan atıldı. 1 maç ceza alan Fransız teknik adam, Beşiktaş Yönetimi'nden de flaş bir talepte bulundu.

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ÇEBİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; 46 yaşındaki teknik adam, "Hakemin hemen önünde yer alan pozisyonda verilmeyen faule tepki gösterdim. O anki atmosfer içerisinde böyle durumlar yaşanabilir. Ancak sarı sonrasında yaptığım hareketi ve tepkiyi göstermemeliydim. Bundan dolayı özür diliyorum. Ancak bunun parasal karşılığı olan cezanın uygulanmasını talep ediyorum. Kazandığımızda ödül varsa böyle durumlarda da ceza olmalı" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.