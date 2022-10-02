Valerien Ismael'den ilk 11'de 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligin 7'nci haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam; Gedson Fernandes'in yerine Dele Alli, N'Koudou'nun yerine ise Redmond'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josef'i sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmond'u görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

REDMOND İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11'de sırtına geçirdi.

7 İSMİN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

GEDSON FERNANDES İLK KEZ KULÜBEDE

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael'in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11'de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit olan asker ve polisler unutulmadı. Derbi maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.