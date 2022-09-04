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Spor

Valerien Ismael'den ilk 11'de tek değişiklik

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ilk 11'de tek değişiklikte bulundu.

4 Eylül 2022 Pazar 22:24 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece bir değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

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