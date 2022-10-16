Valerien Ismael'den istifa cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

"KAZANMAK İÇİN OYNADIK!"

"%60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık."

İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANITI

İstifa tezahüratları için yorumu: "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum."

HATALAR İÇİN SÖZLERİ

"Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez."

GHEZZAL İÇİN AÇIKLAMASI

"Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir."