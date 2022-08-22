Valerien Ismael'den transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

İşte Fransız teknik adamın sözleri:

"ALANYA İLE BENZER SENARYO"

"11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit! Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Bir noktada Adana Demir'e karşı 3-0'dan 3-3'e dönen bir maç vardı. O maçı anladım. Oyunu iyi tuttuk ve hak edilmiş bir galibiyet aldık."

"DEĞİŞİKLİKLER BENİM KARARIM"

"Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim."

TRANSFER

"İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz."