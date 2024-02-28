Vallecano, Crespo için kararını verdi!

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sports Digitale'in haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan İspanyol kulübü, Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının ardından İspanyol ekibinde 4 maçta sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 2021 yılında Portekiz 2. Ligi takımlarından Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.