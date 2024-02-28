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Spor

Vallecano, Crespo için kararını verdi!

Rayo Vallecano, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

28 Şubat 2024 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Vallecano, Crespo için kararını verdi!
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İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sports Digitale'in haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan İspanyol kulübü, Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının ardından İspanyol ekibinde 4 maçta sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 2021 yılında Portekiz 2. Ligi takımlarından Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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