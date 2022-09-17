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Spor

Valon Ethemi İstanbulspor-Beşiktaş maçında yok

İstanbulspor'da Valon Ethemi, sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak olan Beşiktaş maçında görev yapamayacak.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile bugün yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülemesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecektir." denildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

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