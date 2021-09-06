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Spor

Valtteri Bottas, Alfa Romeo'ya transfer oldu

Formula 1 takımı Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas gelecek sezondan itibaren Alfa Romeo için yarışacak.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:06
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Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.

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