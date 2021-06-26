İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valtteri Bottas'a üç sıra geriden başlama cezası
Spor

Valtteri Bottas'a üç sıra geriden başlama cezası

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle üç sıra geriden başlama cezası aldı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:44
ABONE OL

Formula 1'den yapılan açıklamada, Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sinin dünkü antrenman turlarında Bottas'ın kendi garajından ayrıldıktan sonra pit alanında aracının kontrolünü kaybederek spin atması ve McLaren çalışanlarının hayatını tehlikeye sokması nedeniyle yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacağı kaydedildi.

71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek.

Bu sezon üç kez üçüncü olarak podyuma çıkan Bottas, pilotlar klasmanında 59 puanla beşinci sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.