Van Anholt için yolun sonu görünüyor!

PERFORMANSI TARTIŞMA YARATIYOR

GİDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandal futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.

32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.

Tecrübeli oyuncunun henüz golü bulunmazken, Süper ligde bu sezon 2 asist ile oynuyor.