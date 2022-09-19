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Spor

Van Anholt için yolun sonu görünüyor!

Galatasaray'da performansı tartışma yaratan Patrick van Anholt için karar verildi. Tecrübeli oyuncunun teklif gelmesi halinde satılması gündemde.

Fanatik19 Eylül 2022 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

PERFORMANSI TARTIŞMA YARATIYOR

Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandal futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.

GİDİYOR

32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.

Tecrübeli oyuncunun henüz golü bulunmazken, Süper ligde bu sezon 2 asist ile oynuyor.

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