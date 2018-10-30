Van Bommel: Türkiye'deki tutkulu ve ateşli bir ligdeyseniz, baskı daha fazladır

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki görevinden alınması sonrası PSV'deki selefi Mark van Bommel, değerlendirmelerde bulundu.

Cocu'nun henüz soyunma odasındayken gönderilmesi hakkında Van Bommel, "Bu işin içerisinde bu risk var. İstenilen sonuçları alamıyorsanız, üzerinizde baskı artar. Türkiye'deki tutkulu ve ateşli bir ligdeyseniz, baskı daha fazladır." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR BAŞARISIZLIĞIN ANLAMI..."

Van Bommel, son yıllarda Hollandalı teknik direktörlerin yurt dışında sürekli başarısız olmasıyla ilgili olarak, "Bu bir süreç. 2010'da Dünya Kupası finaline yükselince bir anda Hollandalı teknik direktörler yurt dışında görevler almaya başladı. Aynısı, İspanyol, Alman ve Fransız antrenörler için de oldu, oluyor. Bu kadar başarısızlığın bence bir anlamı yok. Hollandalı antrenörler ya gerçekten şans bulamıyor ya da başarılı olacakları kadar süre tanınmıyor. Geçmişe bakın, ne demek istediğimi anlarsınız." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÜÇ TANE HOLLANDALI HOCA ÇIKAR..."

Hollandalı antrenörler hakkındaki yargının değişebileceğini de belirten deneyimli futbol adamı, "3 tane Hollandalı antrenör başarılı olursa, bütün bu algı değişir. Futbolda böyle önyargılar hep vardır. Geçen sezon Hollanda Milli Takımı için neler deniyordu, şimdi 3 maç arka arkaya kazandı neler deniyor. Futbolda, çok çabuk kararlar vermemek gerekiyor. Her zaman inişler ve çıkışlar olacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)