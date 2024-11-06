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  • Van Bronckhorst galibiyetin ardından konuştu! ''Canavar gibiydik''
Spor

Van Bronckhorst galibiyetin ardından konuştu! ''Canavar gibiydik''

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
Van Bronckhorst galibiyetin ardından konuştu! ''Canavar gibiydik''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö'yü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CANAVAR GİBİYDİK"

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık."

"CUMARTESİ VE BUGÜN ARASINDA FARK VAR"

"Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz."

"OYUNCULARIMIZ GERİ DÖNÜYOR"

"Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."

"KENDİ ÇITALARINA YAKLAŞTILAR"

"Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları."

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Immobile yokken Semih'in performansını nasıl değerlendirir?

Giovanni van Bronckhorst: "Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum."

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