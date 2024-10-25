İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3152
  • EURO
    37,2429
  • ALTIN
    3016.08
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Van Bronckhorst galibiyeti yorumladı: Her maçımıza 3 puan yazıyorum
Spor

Van Bronckhorst galibiyeti yorumladı: Her maçımıza 3 puan yazıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon karşılaşmasının ardından konuştu.

25 Ekim 2024 Cuma 00:38 - Güncelleme:
Van Bronckhorst galibiyeti yorumladı: Her maçımıza 3 puan yazıyorum
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ

"REAKSİYONUMUZ ÇOK İYİ"

"Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi."

"BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

"Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak."

ERSİN'E ÖVGÜ

"İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı."

"HER MAÇA 3 YAZIYORUM"

"Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.