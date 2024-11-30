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Spor

Van Bronckhorst idmana çıkmadı! İlk aday Sergen Yalçın

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde üst üste başarısız sonuçlar Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Yolların ayrılması beklenen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, idmana çıkmadı. Hollandalının yerine takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Van Bronckhorst idmana çıkmadı! İlk aday Sergen Yalçın
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Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı.

Bu kapsamda van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.

GİO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst'un geleceği belli oldu.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için karar verildi.

TRT Spor'da yer alan haberde siyah-beyazlıların van Bronckhorst'la yollarını ayıracağı ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta 2020-2021 yılları arasında görev yapmış, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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