Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.
İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı.
Bu kapsamda van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.
GİO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst'un geleceği belli oldu.
Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için karar verildi.
TRT Spor'da yer alan haberde siyah-beyazlıların van Bronckhorst'la yollarını ayıracağı ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta 2020-2021 yılları arasında görev yapmış, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.