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  • Van Bronckhorst maç öncesi konuştu! ''Rashica döndüğü için mutluyum''
Spor

Van Bronckhorst maç öncesi konuştu! ''Rashica döndüğü için mutluyum''

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Van Bronckhorst maç öncesi konuştu! ''Rashica döndüğü için mutluyum''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Önemli bir maç. 4 maçta 6 puan hedefindeyiz bu maç özelinde. Kazanmamız gerekiyor. 6 puan bir sonraki tura yaklaşmak için önemli bir adım olur bizim için." dedi.

Bronckhorst, "Semih, santraforumuz olacak. Yeni bir sistem değil, her zaman oynadığımız sistem. Önemli olan bizim tutumumuz, enerjimiz, kendi oyunumuzu sergilememiz. Sonrasında oyuncularımız ve kalite farkı, farkı yaratacak detaylar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milot Rashica için de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Milot, döndüğü için mutluyum. Süre alabilecek durumda. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

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