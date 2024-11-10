Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde üst üste üçüncü kez puan kaybederken karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadeleyi değerlendirdi.

"LİGİN BU BÖLÜMÜNDE ÇOK PUAN KAYBETTİK"

Başakşehir mücadelesine ilişkin Giovanni van Bronckhorst, "Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik. Çok gol yedik ve gol atmakta zorlandık. Bugün de çok fazla büyük olmayan fırsatlar yarattık. Defansif olarak iyiydik ama hücumda net fırsatlar yaratamadık. Milli ara var. Bu sürede Ciro takıma dönecektir ve Milot daha formda olacaktır. Bu bölümde iyi olmayan şeyleri bir sonraki bölümde iyileştirmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Giovanni van Bronckhorst maçtaki değişikliklerle ilgili, "Semih'i çıkardık çünkü iki kanat oyuncusundan faydalanıyorduk. Muçi ve Milot'la kanatlarda oynuyorduk. Rakibin orta sahadan tehlike yarattığını gördük ve Semih-Rafa'yla ilgili olan değişikliği yapıtk. Sonrasında tehlikeli fırsatlar yarattık, pozisyonlar bulduk. Mustafa'yı oyuna aldık. Ceza sahasına son 15 dakikada iyice yaklaşmıştık. O da iyi bir fırsat yakalamıştı. Taktiksel anlamda her şeyi denedik sadece bu deneyişlerimiz golü bulmamıza yardımcı olmadı." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Van Bronckhorst sözlerini şöyle tamamladı, "Aslında iki Avrupa galibiyeti aldık ama ligde işler iyi gitmedi. Dürüst olmamız gerekirse gelişmemiz gereken şeylerler var ve buna Göztepe maçıyla başlayacağız. Ligdeki performansımızı daha fazla artırmamız gerekiyor, daha fazla puanlar alabilmemiz için."