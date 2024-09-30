Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı 6 maçta 5. kez kazandı.

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst açıklamasında; "Zor bir maç oldu. Kayserispor hem savunmada hem hücumda birebir oynamak istedi. İlk golü atmak çok önemliydi. 3 gol attık ve 3 puanı kazandık. Taraftarımız için üzücü bir yenilgiden sonra kazanmak çok önemliydi. Önümüzdeki bu periyotta Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız." dedi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Beşiktaş teknik direktörü; "Geride birebir oynadığımız çok fazla zaman oldu. Milot bugün sağ bek pozisyonunda oynadı. Zaman zaman başarının yolu bu yollardan geçer. Hücumdan savunmaya defansif anlamda bugün herkes üzerine düşeni yaptı." açıklamasında bulundu.