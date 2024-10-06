Beşiktaş Teknik Direkltörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı hocanın açıklamaları:

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK!"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. 1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."

"TAKIMLAR GÜÇLÜ"

"Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz. Milli takıma gitmeyenler için bir ara olacak."

"MİLLİ ARADAN SONRASI DA ZOR!"

"Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz."