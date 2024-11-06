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Spor

Van Bronckhorst son maça göre 3 değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde İsveç ekibi Malmö'yü konuk eden temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Van Bronckhorst son maça göre 3 değişikliğe gitti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine başlangıç kadrosunda Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi.

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