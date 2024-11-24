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Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan Masuaku açıklaması: Farklı yerde deneyeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı önöcesi açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca kadro tercihi hakkında da konuştu.

24 Kasım 2024 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan Masuaku açıklaması: Farklı yerde deneyeceğiz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı önöcesi açıklamalar yaptı.

"MASUAKU'YU FARKLI YERDE DENEMEK İSTEDİK"

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Geri dönmek güzel. 2 haftalık ara oldu. Ne yazık ki Muçi sakat döndü. Ön tarafta daha az opsiyonumuz var. Enerji doluyuz. Ligin yeni bölümüne daha enerjik dönüyoruz. Kasımpaşa maçı sonrası evimizde ilk lig maçımız olması itibarıyla daha iyi oynamak, daha iyi sonuç almak istiyoruz. Kazanmak için enerjik olmalıyız. Ofansif ve defansif olarak iyi oynamak istiyoruz. Arthur Masuaku'yu daha farklı bir yerde denemek istedik." dedi.

"BUGÜN DÖNEN TOPLAR ÖNEMLİ"

Hollandalı çalıştırıcı, "Milli ara iyidir ama eksiklerimiz vardı. Kalan oyuncularla konuştuk, dönenlerle konuştuk. Önemli şeyler konuştuk. Maç maç bakıyoruz. Bugün özelinde dönen toplar önemli. Göztepe'nin karakterine bakınca, aynı reaksiyonu verirsek kalitemiz ortaya çıkacak ve bu da bizi üstün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

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