Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet sonrası bugün bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Pazartesi gösterdiğimiz enerjinin aynısını bu maçta da göstermek istiyoruz. İyi hazırlandık. Fırsatlar yaratmak ve gol atmak istiyoruz. Maçın sonunda önemli 3 puan kazanmış olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Hollandalı teknik adam, "Mert'in dönmesinden dolayı mutluyum, 11'de olmasından memnunum. Paulista, takım idmanlarına başladı ve yarından itibaren takım idmanlarına devam edecek. Malmö maçında veya bir sonraki maçta bizimle olacak. Rashica, takımdan ayrı çalışıyor. Milli aradan önce umarım döner. Önümüzdeki günlerde durumuna bakacağız." dedi.

Giovanni van Bronckhorst ayrıca, "Benim için en önemlisi kazanmak, 3 puandır. Rekor düşünmüyorum, sadece 3 puanı düşünüyorum. Hedefimiz galibiyet olacak." şeklinde konuştu.