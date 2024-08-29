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Spor

Van Bronckhorst'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano maçı sonrası konuştu. Tecrübeli hoca transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2024 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
Van Bronckhorst'tan transfer açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Harika bir akşam yaşıyoruz. Tarafarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor" dedi.

Açıklamalarına devam eden Van Bronchorst, "İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık." diye konuştu.

Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Van Bronchorst, "Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde. Transferin bitmesine birkaç gün var. Kadromuzu daha güçlü hale getireceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz. Kadronun yüzde 90-95 bu haline hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da bunu değerlendiririz." diye konuştu.

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