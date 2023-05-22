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Spor

Van den Boomen transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler

Galatasaray, yeni sezon yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cim-bom, Fransa'nın Tolouse takımında forma giyen Branco Van den Boomen'i gündemine almıştı. Belçika ekibi Antwerp ile Hollanda teemsilcisi PSV'nin de bu transferde Galatasaray'a rakip olabileceği belirtildi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:53 - Güncelleme:
Van den Boomen transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler
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Belçika basını Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Antwerp, Galatasaray'ın teklif yaptığı Hollandalı oyuncu ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPAN TAKIMLAR

Branco van den Boomen'in yeni durağı merak edilirken, oyuncuya Galatasaray, PSV ve bir Fransız kulübünün teklif yaptığı yazıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu mevcut kulübüyle henüz sözleşme imzalamadı. 27 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Ajax altyapısında yetişen tecrübeli orta saha oyuncusu Toulouse ile toplamda 119 maça çıktı ve 23 gol, 45 asist yapma başarısı gösterdi.

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