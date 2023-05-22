Van den Boomen transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler

Belçika basını Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Antwerp, Galatasaray'ın teklif yaptığı Hollandalı oyuncu ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPAN TAKIMLAR

Branco van den Boomen'in yeni durağı merak edilirken, oyuncuya Galatasaray, PSV ve bir Fransız kulübünün teklif yaptığı yazıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu mevcut kulübüyle henüz sözleşme imzalamadı. 27 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Ajax altyapısında yetişen tecrübeli orta saha oyuncusu Toulouse ile toplamda 119 maça çıktı ve 23 gol, 45 asist yapma başarısı gösterdi.