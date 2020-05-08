Van der Sar kariyerinin dönüm noktası olarak Van Gaal'i gösterdi!

08 Mayıs 2020 Cuma 23:31 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 23:31

Manchester United ile 4 kez Premier Lig ve 1 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Edwin van der Sar, kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.

"VAN GAAL OLMASA AJAX'A GİDEMEZDİM"

Ajax'ta oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Louis Van Gaal hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı kaleci; "Van Gaal olmasaydı muhtemelen Ajax'ta oynamazdım. Arkadaşları ile ayda bir futbol oynuyorlardı ve benim Noordwijk'deki hocam da orada oynuyordu. Antrenörüm bir gün Van Gaal'e, elinde iyi bir sağ kanat oyuncusu ve kaleci olduğunu söylemiş. Bir hafta sonra Ajax'tan deneme amacıyla gelmem için bir mektup aldım." dedi.

Ajax kalesini 1990 ve 1999 yılları arasında koruyan van der Sar, Hollanda ekibi ile 4 kez lig ve 1 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

49 yaşındaki emekli eldiven şu anda Ajax'da Genel Müdürlük görevini yürütüyor.